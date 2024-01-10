نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع انتظام سير العمل في "حلوان للأجهزة المعدنية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بزيارة مفاجئة لواحدة من الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وهى شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) وتأتي تلك الزيارة ضمن سلسة الجولات التفقدية المفاجئة المتواصلة لمختلف الشركات والوحدات التابعة والتي يحرص الوزير "محمد صلاح" على القيام بها لمتابعة انتظام سير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة (الشركة/الوحدة) بتنفيذه.

حرص السيد الوزير على التواجد في "حلوان للأجهزة المعدنية" باكرًا في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة للتأكد من مدى الإلتزام بمواعيد الحضور وكذا تطبيق التوجيهات الخاصة بعدد من الإجراءات الأمنية وكذا إجراءات السلامة والصحة المهنية والتي من شأنها حماية أمن الشركة وسلامة العاملين بها.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الزيارة بتفقد مخازن الخامات والمنتج النهائي حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية كما تفقد سيادته مراحل التصنيع بخطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 360 الحربي) بدايةً من إيصال المواد الخام للخط ووصولًا إلى المنتج النهائي، حيث تعد الشركة رائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية التي تخدم قطاع الأسرة مثل (السخانات، البوتجازات، التكييفات، الثلاجات والديب فريزر، الغسالات).

واستمع السيد الوزير إلى ما إستعرضه الدكتور مهندس/ طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية من بيانات ومعلومات حول المؤشرات الخاصة بالأداء وحجم المبيعات والمستجدات المتعلقة بما تم توقيعه خلال الفترة الأخيرة من تعاقدات مع مختلف الجهات مثل التعاون مع إحدى الشركات العالمية لإنتاج الجراجات الذكية والتعاون مع إحدى الشركات العربية الشقيقة لتشغيل وحدة إنتاج الفريون بالشركة والتعاون مع إحدى الشركات المحلية لإنتاج الأجهزة الكهربائية الصغيرة، موضحًا أن هذه الشراكات التعاونية تأتي في ضوء تنفيذ التوجيهات الوزارية لمختلف شركات الإنتاج الحربي بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة تماشيًا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وخلال التفقد المفاجيء اجتمع وزير الدولة للإنتاج الحربي بأطقم العمل بالشركة (مصنع 360 الحربي) لمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة الدورية وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني، موجهًا بالمتابعة المستمرة لإجراءات تطبيق الأكواد الخاصة بالصيانة والتخزين، وأصدر السيد الوزير توجيهًا بتحويل إحدى العاملات بقسم الضواغط بالشركة إلى التحقيق وذلك لعدم إتخاذها الإجراءات اللازمة المتعلقة بمتابعة صيانة وإصلاح أحد الضواغط والمتوقف عن العمل منذ فترة.

وتواجد الوزير "محمد صلاح" خلال المرور المفاجيء وسط العاملين واستمع لمطالبهم وحرص على الاطمئنان على أحوالهم المعيشية وتعرّف على مقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية موجهًا بدراستها بواسطة المختصين، مشددًا على أهمية الحفاظ على مكانة الشركة كإحدى أهم الشركات الصناعية المتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية بمصر والشرق الأوسط، كما شدد على ضرورة قيام شركة حلوان للأجهزة المعدنية بالإنتهاء من كافة المشروعات التى تشارك فى تنفيذها فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة وفقًا لأعلى المعايير، ووجّه بأهمية التعاون ما بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير الأداء بالشركة.

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" أكد خلال الزيارة المفاجئة لشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) على أن الشركة تشارك بمنتجاتها في المبادرات والمشروعات التنموية الهامة مثل "حياة كريمة" ومشروعات الإسكان البديل كما تحظى منتجاتها بثقة الأسرة المصرية ومختلف الجهات بالدولة وهو ما يتطلب القيام بالمزيد من التطوير وتحسين الأداء للحفاظ على هذه المكانة، منوهًا إلى أنه رافق السيد الوزير بالجولة التفقدية كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.