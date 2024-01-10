نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورشة تدريبية لــ "أبناء الصحفيين" حول مهارات فن الرسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، ورشة تدريبية لأبناء الصحفيين حول تعلم "مهارات فن الرسم"، وتشمل:

تعليم كل مهارات وأسس فن الرسم.

تعليم استخدام ألوان الخشب والفلومستر، والألوان المائية والزيتية.

تعليم مهارات رسم الظل، والنور.

مهارات الرسم، والتلوين على السيراميك، والزجاج والفخار.

مهارات عمل الماكيتات "فن العمارة".

تعليم مهارات الطباعة على الورق والملابس.

مهارات فن الجداريات عن طريق الفسيفساء.

تعليم مهارات معالجات الجرافيك، والخداع البصري.

الرسوم المستحقة للدورة (100 جنيه) للمستوى الواحد بأسبقية الحجز.

وقالت النقابة، إن الزميل الصحفي صفوت أحمد طاهر "بمؤسسة دار الهلال"، يقوم بالتدريب، على أن يكون الحجز إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني، مع العلم أن جميع الدورات قاصرة على أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم.