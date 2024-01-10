نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن تدشن أحدث قوافل "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" في قرى "حياة كريمة" بالشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشنت وزارة التضامن الاجتماعي أحدث قوافل "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" التنموية بمحافظة الشرقية مع بداية العام الجديد، حيث شهد انطلاق الفعاليات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وعبد الحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظة.

وانطلقت فعاليات القافلة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمدن الحسينية والزقازيق ومنيا القمح، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية والشركاء من المحليات بهدف إيصال الخدمة والدعم للمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.



القافلة تضمنت عددًا من الخدمات والأنشطة التنموية والاجتماعية وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان



وتضمنت القافلة عددًا من الخدمات والأنشطة التنموية والاجتماعية، حيث قام فريق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" باستقبال المواطنين وتلقي الشكاوى الخاصة بالبرنامج وتوفير خدمات الفحص والاستعلام الفوري عن التظلمات عبر قواعد البيانات المميكنة القائمة مع الفريق وتوجيه المواطنين للإجراءات المطلوبة والتدخل الفوري فى عدد من الحالات لمساعدتها، كذلك الإجابة عن التساؤلات بشأن معايير الاستفادة والشروط الواجب توافرها والالتزام بالمشروطية التعليمية والصحية، كما قام برنامج " لا أمية مع تكافل" بعقد امتحانات لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وكذلك استقبال طلبات المواطنين الراغبين فى محو الأمية.

ومن خلال محور التمكين الاقتصادي استقبلت القافلة المواطنين، حيث تم توعيتهم ببرامج الوزارة والمهن والحرف التى يمكن التأهيل عليها عبر الأسر المنتجة والمشروعات المتناهية الصغر وبرنامج فرصة والتأكيد على قيمة العمل ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد وفرص التدريب المتاحة وآليات الحصول على أدوات الإنتاج والقروض، حيث قام بنك ناصر الاجتماعي بالتعريف ببرنامج مستورة وفاتحة خير وتلقي طلبات الراغبين فى الحصول على مشروعات متناهية الصغر سواء خدمية أو تجارية.

هذا وقامت مديرية الصحة بالشرقية من خلال القافلة الطبية بتوقيع الكشف على المواطنين فى عدد من التخصصات الطبية من الأطفال والباطنة والرمد والنساء وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى توفير الدواء ومعمل تحاليل متكامل ويتم تقديم الخدمة مجانا بالكامل للمواطنين.

هذا وشاركت بالقافلة للمرة الأولي سيارات خدمات مصر والتى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرا بالتعاون مع وزارة التخطيط فى إطار التيسير على المواطنين لتقديم خدماتها فى إطار التأهيل، كما تم نشر التوعية بخدمات التأهيل لذوي الإعاقة بين الحضور من خلال حملة هنوصلك لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ومساعدة المستفيدين من ذوي الإعاقة، فى خدمات الاستعلام والتسجيل، وتسجيل طلباتهم في الحصول علي أطراف صناعية، أجهزة تعويضية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

وضمن فعاليات القافلة نفذ برنامج التربية الإيجابية وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة ورش توعوية للأهالي حول دور الحضانات وأهمية إلحاق الأبناء بدور الحضانة، كذلك أهمية المشاركة بين الوالدين فى تربية الأبناء، خاصة لما لهذه المرحلة من أهمية ودور أساسي في بناء الإنسان وتكوين جوانب شخصيته، كما تم التوعية بخدمات مكاتب الاستشارات الأسرية وبرنامج مودة فى ترسيخ مفاهيم الكيان الأسري الناجح.

وعلى هامش القافلة تم إقامة منطقة لتنمية الطفولة المبكرة ودعوة الجمعيات الأهلية المحورية العاملة بمجال تنمية الطفولة وإنشاء حضانات وعرض نماذج للحضانات وطرق وأساليب تنمية مهارات الأطفال وذلك بهدف تأسيس حضانات بالمراكز واستهداف الأسر، ومن خلال جمعية تواصل تم تقديم عرض مسرحي باستخدام الفن كتوعية بأهم القضايا.

وتأتى هذه المحطة الثانية فى انطلاقة المرحلة الجديدة من قوافل "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" حيث شهدت محافظة البحيرة تنفيذ قاقلة اجتماعية بقرى حياة كريمة خلال الفترة من 27-30 ديسمبر 2023.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدى إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة، حيث تعمل على نشر الوعى بالموضوعات المستهدفة، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.

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