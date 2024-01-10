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“الصحفيين” تعلن بدء تلقي أعمال مسابقة الدكتورة نوال عمر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد يحيى يوسف، بالتعاون مع جريدة الأهرام عن تلقي أعمال مسابقة الدكتورة نوال عمر رائدة الإعلام المصري والعربي، عن الأعمال المنشورة لعام 2023.

وقررت اللجنة المشرفة على الجائزة، بأن يكون موضوع المسابقة هذا العام عن "طوفان الأقصى"، على أن يتم استلام الأعمال بداية من يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024، حتى الخميس الموافق 15 فبراير 2024، لدى مسؤول لجنة الخدمات والتكنولوجيا بالدور الثالث.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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