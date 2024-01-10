قمة مصرية أردنية فلسطينية بمدينة العقبة اليوم لبحث تطورات الأوضاع فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 01:29 مساءً - تستضيف مدينة العقبة الأردنية، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبد الله الثانى، والرئيس محمود عباس (أبو مازن)؛ وذلك فى إطار الجهود المستمرة في تنسيق المواقف العربية، والعمل على الوقف الفورى لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل- الإثنين- بقصر الاتحادية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة، بحضور وفدي البلدين، بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية، واستعرض الرئيس أبو مازن مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي.

واستعرض الرئيس السيسى الجهود المكثفة والاتصالات الجارية التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة، لإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة.

وشدد الرئيسان على أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق، مما يتطلب من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلي بأعلى درجات المسئولية، التاريخية والسياسية والإنسانية، للعمل على التسوية العادلة والشاملة، التي تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتبار ذلك أيضاً الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين الرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات، تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين