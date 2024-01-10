نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: إتاحة حجز تذاكر القطارات عبر (خدماتي – طلقة – كاش كول – أو باي) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على القطارات من خلال عدد من وكلاء البيع المنتشرين على مستوى الجمهورية.

وتم إضافة وكلاء البيع (خدماتي – طلقة – كاش كول – أو باي) التابعين لشركة خالص، إحدى شركات مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال الدفع الإلكتروني وتضم أكثر من 20 وكيل بيع بعدد 500 ألف نقطة بيع منتشرين على مستوى الجمهورية ويتم إضافتهم لمنظومة الدفع الفوري الخاصة بحجز تذاكر السفر بالقطارات تباعا.

وسبق للهيئة التعاقد مع شركة فوري والتي تمتلك 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية لبيع تذاكر السفر بالقطارات ليصبح بذلك إجمالي عدد نقاط البيع 820 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيرا على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة وأيضا لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أي منفذ بيع والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.

وأكدت الهيئة، إتاحة الحجز من خلال وكلاء البيع لكل قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية - الثالثة المكيفة) بالوجهين القبلي والبحري بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحري أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

هذا بالإضافة إلى إتاحة الحجز من خلال موقع الهيئة،الهيئة، من هنا.

وكذلك تطبيق الحجز الخاص بالهاتف المحمول:

- أندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf

- آيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902

كما تؤكد الهيئة ضرورة وجود تذكرة مع الراكب قبل استقلاله القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك لحجز التذاكر حتى لا يتعرض لدفع الأجرة والغرامة المقررة.

وفي حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فوري أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة.

كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنبا لدفع الغرامة.