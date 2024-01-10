محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطهير وتحسين كفاءة مصرف الرهاوى بمدينة منشأة القناطر

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أحمد جودة - القاهرة - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنتهاء أعمال تطهير وصيانة وتحسين كفاءة مصرف الرهاوى بقرية الرهاوى بمركز ومدينة منشأة القناطر.



حيث إطمأن المحافظ على عودة سريان مياه الصرف الزراعى وصرف المنازل لصورتها الطبيعية بالمصرف وذلك بعد رصد وجود انسداد في مجري المصرف نتج عنه نزوح للمياه خارج مسار المصرف.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ الجيزة صباح اليوم لمتابعة أعمال الصيانة وتحسين الكفاءة لمصرف الرهاوي بمركز منشاة القناطر.



حيث وجه اللواء أحمد راشد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالدفع بسيارات الكسح ومعدات الشفط لسرعة الإنتهاء من أعمال رفع المياه الناتجة عن الأعمال بعدد من الشوارع المتضررة بقرية الرهاوي مع إجراء أعمال التجفيف والتطهير من خلال فرد طبقة من الرمال لتحقيق انسيابية لحركة المارة والمركبات.



وخلال حديثه مع عدد من المواطنين من أهالى القرية أكد راشد على إهتمام الدولة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأنه من المقرر إحداث طفرة تنموية شاملة لمركز ومدينة منشأة القناطر خلال المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة على رأسها مشروعات الصرف الصحى حيث أنه من المقرر إنشاء محطات الصرف والمعالجة والرفع ومد الشبكات للمناطق المحرومة بمختلف القرى.



رافق المحافظ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة ومحمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

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