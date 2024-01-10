نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقيب العام يجرى جولة تفقدية لغرف المحامين بمحكمة قنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لغرف واستراحات المحامين بمحكمة قنا الابتدائية، استمع خلالها للسادة المحامين، وسط ترحاب من السادة محامي قنا، بالنقيب العام.

وخلال تواجده باستراحة المحامين، استقبل الأستاذ عبدالحليم علام، المستشار إسماعيل زناتي، رئيس محكمة قنا الابتدائية ـ رئيس الاستئناف، الذي جاء إلى استراحة المحامين، للترحيب بالأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، خلال تواجده وسط المحامين بمحكمة قنا.

وفي البداية الجولة رحب الأستاذ أحمد العيادي، نقيب قنا، بالأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، مؤكدًا أن نقيب المحامين له بصمات واضحة في كافة المجالات النقابية منذ توليه منصب نقيب المحامين.

ومن جانبه وعد الأستاذ عبدالحليم علام، محامي قنا، بأنه خلال أيام قليلة سيكون هناك لقاء معهم في استراحة المحامين بمبنى مجلس الدولة، منوهًا إلى أنه أخذ وعد مكتوب باستلام مقر المحامين بمجلس الدولة بقنا، وسوف يتم استلامه وتأثيثه بالشكل الذي يليق بالسادة المحامين.

وخلال حديث نقيب المحامين، مع محامي قنا، جاء المستشار إسماعيل زناتي، رئيس محكمة قنا الابتدائية، إلى استراحة المحامين، للترحيب بالأستاذ عبدالحليم علام.

وبعدها وجه نقيب المحامين، الشكر لرئيس محكمة قنا لتشريفه لمحامي قنا داخل استراحة المحامين، مؤكدًا أنه يوجد عهد جديد بين جناحي العدالة، مبنى على الاحترام والتقدير.

ومن جانبه، رحب المستشار إسماعيل زناتي، رئيس محكمة قنا، بالنقيب العام، وبالسادة أعضاء مجلس النقابة العامة، وبكل الحضور، مؤكدًا أن هناك تعاون كبير بين جناحي العدالة، ومكتبه مفتوح أمام جميع السادة المحامين لتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

وفي ختام الجولة، أهدت نقابة محامين قنا، نقيب المحامين درعًا تذكريا تقديرًا لمجهوداته في خدمة المحامين والمحاماة.

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