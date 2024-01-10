الرياضة وبالم هيلز يوقعان أول عقد رعاية بـ30 مليون لدعم الرياضيين بأولمبياد 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 02:28 مساءً -

وزير الرياضة: نعمل فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتوفير الدعم والرعاية الكاملة للأبطال

صبحى: القطاع الخاص شريك العمل والنجاح وبالم هيلز إضافة كبير لمشروع الرعايات الخاصة للأبطال الذى تنفذه الوزارةياسين منصور: بالم هيلز تدعم جهود الدولة لصناعة أبطال أولمبيين.. ونتمنى حصد عدد أكبر من الميداليات

ياسين منصور: بالم هيلز ستقدم كل الدعم لإعداد أبطال للمستقبل يساهمون فى رفع علم مصر بمنصات التتويج



وقع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أول عقد رعاية مع ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز -إحدى الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى فى مصر- لدعم ولرعاية أبطال مصر المتميزين فى الألعاب الفردية؛ لتأهيلهم بشكل مثالى لتحقيق نتائج إيجابية فى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (أولمبياد باريس 2024)، ودعم المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وكذلك استمرار دعم المواهب الرياضية خاصة فى لعبة الاسكواش للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، بدعم مالى يصل إلى 30 مليون جنية لهذا العام.

يأتى ذلك فى ضوء استراتيجية شركة بالم هيلز، الهادفة إلى مساندة جهود الدولة فى اكتشاف المواهب الرياضية من مختلف المحافظات وتطوير مستواها وفق أفضل الأنظمة التدريبية العالمية لإعداد أبطال رياضيين يساهمون مع المنتخبات الوطنية فى حصد الألقاب والبطولات ورفع علم مصر عاليًا، كما تأتى فى إطار استراتيجية "بالم هيلز " لدعم الاستثمار الرياضى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وبموجب عقد الرعاية ستتولى شركة بالم هيلز تقديم كامل الدعم لأبطال مصر الرياضيين المؤهلين لأولمبياد باريس 2024 لتحقيق حلم التتويج بالميداليات ورفع علم مصر على منصات التتويج، وكذلك المساهمة فى اكتشاف مواهب جديدة، وإعدادها بشكل احترافى للمنافسة فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك فى إطار رؤية الشركة لدعم المواهب الرياضية بوجه خاص، وتنمية الرياضة المصرية بشكل عام.

كما ستتولى شركة بالم هيلز، دعم المشروع القومى لموهبى الإسكواش وإعداد أبطال إسكواش للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، لاستغلال ريادة مصر للعبة فى الفوز بميداليات بأولمبياد 2028، وتحسين مركز مصر فى التصنيف الإجمالى لعدد الشركات الفائزة بالميداليات.

وفى كلمته أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اهتمام الوزارة برعاية ودعم الأبطال الرياضيين، وتوفير كافة متطلباتهم فى ضوء تهيئة الأجواء والظروف المحيطة بهم؛ لتحفيزهم على التركيز، والاستعداد الأمثل لمختلف البطولات الدولية سعياً لاستدامة تحقيق الإنجازات للرياضة المصرية.

وأضاف أن الدولة تسعى دائما لتسهيل عمل القطاع الخاص لأن الجميع مقتنع بدورهم فى تنمية الرياضة المصرية.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة من خلال المشروع القومى للبطل الأولمبى هى زيادة قاعدة الممارسة فى كل الالعاب لضخ المزيد من المواهب للمنتخبات الوطنية.

وتابع : ننسق مع الاتحادات الرياضية دائما بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية التى تعمل باحترافية.

وقال صبحى إن وزارة الشباب والرياضة ستظل الداعم الأكبر للجنة الأولمبية، مؤكدا أن كل اتحادات الألعاب لها الدور الأكبر فى إعداد أبطالنا لأولمبياد باريس 2024، آملا أن يحققوا إنجازا أكبر من الأولمبياد السابق والفوز بـ 8 إلى 10 ميداليات.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر إلى ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، مشيراً إلى أنه "لم يتأخر عندما طلبنا منه الدعم المالى، وهو من طرق الباب بعد ذلك".

وأوضح أشرف صبحي: «منصور دعم فى البداية أبطالنا واتحادى الخماسى الحديث بمبلغ 30 مليون جنيه، للاستعداد لباريس 2024، وهو ما فاجأنا لأننا توقعنا فى بداية الفكرة 10 ملايين فقط».

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الـ30 مليونًا يتم توزيعها على المشروع الوطنى للمواهب والشباب، فى المحافظات الـ27، ونذهب إلى المحافظات لانتقاء المواهب وفحصها لاختيار اللعبة التى تناسب تدريباتهم البدنية.

وأكد صبحي سعادته الكبيرة مع نادى بالم هيلز الذى يجمع 17 رياضة، متمنياً أن يساهم فى تدريب العديد من المواهب مستقبلاً.

من جانبه قال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الشباب والرياضة تمثل فرصة للمواهب الواعدة من كل أنحاء الجمهورية، لتطوير مستواهم بالشكل الأمثل لإعداد أبطال رياضيين للمستقبل يمثلون مصر فى مختلف المحافل القارية والعالمية لحصد الميداليات وتصدر التصنيفات الدولية، ودعم جهود الدولة لصناعة أبطال أولمبيين، متمنيًا أن ينجح أبطال مصر المشاركين فى أولمبياد باريس 2024 فى تحقيق رقم قياسى لمصر فى عدد الميداليات، وأن يسهم عقد الرعاية فى صناعة بطل أولمبى وزيادة عدد المؤهلين لأولمبياد لوس أنجلوس 2028".

وأضاف منصور" ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية الشركة للاستثمار الرياضى، ودعم المجال الرياضى فى مصر، من خلال التوسعات فى إنشاء اّندية رياضية، حيث تعتزم الشركة إنشاء أكبر نادى رياضى فى غرب القاهرة بمدينة باديا، على مساحة 100 فدان، ونادى بالم هيلز الرياضى شرق القاهرة، تضم منشآت وملاعب بمستوى عالمى فى التصميم والتنفيذ والخدمات الرياضية والأنظمة التدريبية، مما يسهم فى اكتشاف المواهب الرياضية وخلق فرص جديدة للاعبين ليصبحوا أبطال عالميين، لتحقيق الريادة فى كافة الرياضيات".

وساهمت شركة بالم هيلز بشكل فعال فى دعم رياضة الإسكواش على مدار السنوات الماضية، من خلال استضافة معسكرات وبطولات محلية ودولية؛ لاكتشاف المواهب واقتناء أفضل العناصر لتطوير مستواها لإعداد أبطال للمستقبل، وذلك فى إطار استراتيجية صناعة البطل الرياضى التى تتبناها "بالم هيلز للتعمير" لدعم المنتخبات الوطنى بأفضل العناصر لرفع علم مصر فى المحافل الدولية، وتقديم نماذج رياضية ناجحة للنشء للاقتداء بها ومواصلة مسيرة النجاح عالميًا.

وفى كلمته أكد المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية أن الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة لا تبخل فى مسألة دعم اللاعبين وإعدادهم لأولمبياد باريس 2024

واوضح أن اى امور خاصة باللجنة بالأولمبية المصرية لن تؤثر على مسيرة الاتحادات الرياضية ومشاركة أبطال مصر فى أولمبياد باريس 2024.

واضاف انهم ليس لديهم اى مشاكل مالية وانهم يتابعون كل المنافسات التأهيلية للاولمبياد فى جميع الللعبات.

وفى كلمته اكد المهندس شريف العريان الامين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، أن مصر هدفها التأهل للاولمبياد المقبلة باريس 2024، بأكبر بعثة فى تاريخها.

وأضاف اننا نامل فى التاهل بأكبر عدد من اللاعبين وفى أكبر عدد من اللعبات وتحقيق اكبر عدد من الميداليات فى باريس 2024.

وواصل انه يتوقع أن يصل عدد اللاعبين المصريين المتأهلين للأولمبياد 130 لاعبا فى 23 أو 24 لعبة من أصل 28 لعبة.

وأتم أن الإعداد يسير على أعلى مستوى للاولمبياد ونتمنى تحقيق أكبر نجاح للبعثات المصرية فى تاريخها الأولمبى.

ومن جانبه، اكد المهندس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للإسكواش، أن الاسكواش المصرى يتربع عالميا لمدة 18 عاما، لكن مع دخول الأولمبياد التحديات بتزيد، واضاف أن مصر قد فازت ببطولة إنجلترا المفتوحة بالعلامة الكاملة، لاول مرة، مما يزيد من التحديات، من أجل الحفاظ على هذا الصدارة.

واكد عاصم خليفة على دعم وزارة الشباب والرياضة المتواصل من اجل النهوض باللعبة ونشرها فى جميع محافظات مصر والعمل على توفير مناخ مناسب لابطال الاسكواش للحفاط على صدارة مصر للعبة.