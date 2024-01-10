مستشار رئيس وزراء الأردن: قمة العقبة تستهدف دعم جهود السلطة الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 03:32 مساءً - قال محمد حسن التل، مستشار رئيس الوزراء الأردني، إن قمة العقبة تستهدف دعم جهود السلطة الفلسطينية، مشددا على أن مصر والأردن تقفان بقوة أمام مخططات التهجير من غزة أو الضفة الغربية.

وأكد مستشار رئيس الوزراء الأردني، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن القيادة الأمريكية بدأت تدرك أهمية دور السلطة الفلسطينية وعدم اقتصاره على التنسيق الأمني.

من جانبه، دعا رئيس لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني فراس العجارمة إلى ضرورة أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق مصيره..مؤكدا أن مصر والأردن تسعيان لإيصال صوت أكثر من 7 ملايين و400 ألف فلسطيني إلى العالم ، وتبذلان جهودا مستمرة لوقف العدوان على غزة والضفة الغربية.

وقال العجارمة : إن الموقف المصري والأردني واضح منذ اليوم الأول وظهر جليا في الاتصالات المباشرة مع مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية ، ما نتج عنه النجاح في تغيير الموقف الدولي الناظر لمن هو الجاني ومن هو الضحية في ذلك الصراع المستمر، داعيا إلى ضرورة التفاف المجتمع الدولي لما يحدث في غزة والانتباه إلى الوضع الإنسانى الكارثي وتحمل مسؤولية تشريد مليون و 700 ألف فلسطيني بقطاع غزة.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يعد مصلحة عليا ويستحوذ على اهتمام كبير لدى القيادتين المصرية والأردنية، لافتا إلى أن حصيلة الشهداء من الجانب الفلسطيني بلغت 23 ألف شهيد و7500 مفقود و60 ألف جريح إضافة إلى خروج الخدمة الصحية عن الخدمة في قطاع غزة ما يستدعي تدخلا دوليا سريعا.

وقال العجارمة : "إن القيادتين المصرية والأردنية تسعيان سعيا حثيثا لوقف العدوان وإيصال المساعدات وإيجاد حل نهائي عادل وشامل للقضية كما أنهما تتحملان مسؤولية تاريخية نتيجة قرب مصر والأردن جغرافيا من فلسطين ، فهما معنيتان بالقضية وقدمتا الدماء لنصرتها".