نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو البرلمان العالمي: عام 2024 سيشهد مناخ ساخنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن توقعات علماء المناخ تشير إلى أن عام ٢٠٢٤، قد يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة عن عام ٢٠٢٣.



وأكد عضو البرلمان العالمي للبيئة، في تصريح خاص للفجر، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في العام الحالي بين ٢.٤١ درجة فهرنهايت و٢.٨٤ درجة فهرنهايت أعلى من المعدلات الطبيعية.

كما يشير تقرير منظمة الأرصاد الجوية العالمية إلى أن متوسط الحرارة العالمية ستبقى أعلى بدرجة مئوية واحدة على الأقل حتى عام ٢٠٢٤. وبالتالي، يُتوقع أن يكون عام ٢٠٢٤ عامًا ساخنًا، مما يجعله عامًا مهمًا في تاريخ المناخ

وأوضح أن توقعات المناخ ودرجات الحرارة على مدار عام 2024 تعد موضوعًا مهمًا وذو أهمية قصوى في المجتمع العالمي، حيث يتم توقع المناخ على أساس الأنماط الجوية السابقة والتغيرات في مستويات الانبعاثات الحرارية والأنشطة البشرية، قد تؤثر هذه التغيرات في درجات الحرارة في مناطق مختلفة حول العالم، وقد يكون لها تأثير مباشر على البيئة ونظم الطقس المحلية والعالمية.

ولفت الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، إلى درجات الحرارة خلال عام 2024 تتحول إلى مزيج من الارتفاع والتغير، مؤكدا أن بعض البلدان تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة بسبب تأثير الظواهر المناخية مثل النشاط الشمسي والتغيرات في المعايير البيئية. قد يتسبب ذلك في زيادة التبخر وتأثير الجفاف على المناطق ذات العرض العالي، في حين يمكن أن يتسبب في ارتفاع حرارة المحيطات وارتفاع مستويات البحار في المناطق الساحلية.

واختتم الدكتور وفيق نصير، بأنه أنه سيحدث تغيير في نمط درجات الحرارة على مدار عام 2024، حيث يواجه العالم موجات حرارة شديدة وطويلة الأمد في بعض المناطق، بينما قد يشهد مناطق أخرى زيادة في تراكم الثلوج وحدوث ظواهر جليدية غير عادية، وكذلك من المهم للغاية غاية دراسة الاختبارات المستقبلية واستخدام الموديلات المناخية المتقدمة لتوقع التغيرات المحتملة وتوعية الجمهور بأثار هذه التغيرات على الأنظمة البيئية والحياة اليومية.