نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة يلتقي ممثلي الشمول المالي لتفعيل مشروع البنك المدرسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الاربعاء، ممثلي الشمول المالي بالبنك المركزي المصري وممثلي بنك التعمير والإسكان وذلك للتعاون بمشروع "البنك المدرسي".

وذلك بحضور كلا من:-

سالي عبدالقادر مدير عام التثقيف المالي بالبنك المركزي المصري، وحسام البسيوني أخصائي أول شمول مالي بالبنك المركزي المصري، ووائل الجرواني مدير عام الشمول المالي والتسويق البنكي ببنك التعمير والإسكان، وميرنا أحمد مسئول شمول مالي بنك التعمير والإسكان.

وخلال اللقاء أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدى أهمية التعاون في مثل تلك المشاريع وذلك في ظل العمل على تطوير الأنشطة التي تشرف عليها المديرية للطلاب.

وقامت سالي عبدالقادر بتوضيح تفاصيل مشروع البنك المدرسي، وأوضحت أنه برنامج تعليم مالي للأطفال والشباب، ويتكون من ثلاثة عناصر أساسية، مشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف الطلاب(من سن 14 – 18 سنة).

وقد صمم البنك المركزي المصري ذلك البرنامج لتطوير الوعي المالي والمهارات في سن مبكرة والذي يعتبر عاملًا أساسيًا في تطوير بلدنا، وبالتالي يتم تعليمهم المهارات التي ستمكنهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة مثل كيفية الادخار وترتيب الأولويات وكيفية توفير الموارد المالية وإدارتها، هذا بالإضافة إلى توعية الطلاب بكافة الخدمات المالية وخاصة الخدمات الالكترونية، ودور الجهات المشاركة

حيث يوفر البرنامج ما يلي:

- المحتوى التعليمي الخاص بالتوعية والتثقيف المالي.

- يتولى تنفيذ برنامج تدريب المدربين (ToT) للمدرسين

يقيم ويتابع نتائج المشروع.

- توفير المنتجات والخدمات الملائمة.

- يتولى جلسات توعية لأولياء الأمور.

- إعداد تقارير على نتائج المشروع.

- عقد أنشطة ومسابقات بالتنسيق مع المدارس للطلاب.

ومن جانب دور المدرسة:-

- يعد تعليم أبنائنا الطلاب الادخار امرا بالغ الأهمية لفهمهم لقيمة المال وتقدير ما يمتلكون، ومن خلال تعليمهم الادخار يدركون أن كسب المال يتطلب العمل الجاد والصبر ويعد غرس هذه القيم في سن مبكره ضمان لاتخاذ قرارات اكثر حكمة وعادات مالية اكثر كفاءة.

- شرح المنهج الخاص بالشمول المالي للطلاب.

- تكليف الطلاب بإعداد أبحاث للشمول المالي من قبل المعلمين الذين أتموا تدريبهم.

- تقديم جوائز مالية للطلاب والمعلمين وذلك لافضل عدد من الأبحاث.

- التنسيق مع المدارس لتنفيذ بعض الانشطه الخاصه بالطلاب لتشجيعهم على اقامه مشروعات وكيفيه الاستغلال ما تم تعلمه من خلال المنهج

- إعداد تقييم للطلاب قبل وبعد التدريب.

- تدريس المحتوى العلمي.

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