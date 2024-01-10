أمين صندوق نقابة المحامين: أندية المحامين ستكون أفضل أندية على مستوى الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة - قال عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، إننا اليوم ومعنا أعضاء مجلس النقابة العامة، وبرئاسة نقيب المحامين، ولفيف من المحامين على مستوى الجمهورية، جئنا لكي نفتتح نادي محامين قفط، ونشارك محامين قنا افتتاح هذا الصرح الكبير، بعد تطويره وفرشه وتأثيثه بالشكل الذي يليق بهم.



وأشاد أمين الصندوق، خلال كلمته باحتفالية افتتاح نادي محامي قفط، بمحامي قفط، موجهًا لهم الشكر على جهودهم المبذولة خلال عمليات تطوير نادي محامي قفط.

وأكد عبدالمجيد هارون، أن نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، قد وعد محامي قوص بإنشاء نادي لهم، لافتًا إلى أن النقيب العام قد وضع خطة لوجود نادي بكل جزئية على مستوى الجمهورية.



وأوضح أمين صندوق نقابة المحامين، أن النقيب العام يضع خطة محكمة لتطوير جميع الأندية على مستوى الجمهورية، وإنشاء أندية للنقابات التي لا يوجد بها نادي، مؤكدًا أن استراحات وأندية المحامين ستكون على أعلى مستوى في الإنشاءات والفرش والتأثيث.

وفي ختام كلمته، كرمته نقابة قنا الفرعية، بإهدائه درعًا تذكاريًا، نظرًا لمجهوداته في خدمة المحامين، والحفاظ على أموالهم.

عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين

عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين

عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين