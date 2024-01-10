نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوفد" يوافق على زيادة رواتب الصحفيين وتشكيل مجلس إدارة للجريدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق المكتب التنفيذي لحزب الوفد، على اتفاق نقابة الصحفيين مع إدارة الجريدة ورئيس الحزب، بزيادة الصحفيين والعاملين بالجريدة 800 جنيهًا، كخطوة أولى على طريق إصلاح الأجور، وتطبيق الحد الأدنى للأجور في الجريدة.

ووافق المكتب التنفيذي أيضًا، على مطلب الصحفيين بتشكيل مجلس إدارة، برئاسة رئيس الحزب، وصرف المرتبات بالزيادة غدًا.

ووجّه الدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية بالجريدة، الشكر، لأعضاء المكتب التنفيذي، على جهودهم ودعمهم لمطالب العاملين بالجريدة.

وقال: “سوف نستمر معًا إن شاء الله، من أجل تحقيق الحقوق المشروعة والقانونية”.

ووجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، الشكر لرئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، والمكتب التنفيذي للحزب، وأيمن محسوب رئيس مجلس الإدارة، وللزملاء الصحفيين في الجريدة على وقفتهم، ولأعضاء اللجنة النقابية على تبنّي مطالب الزملاء.