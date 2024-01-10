السكك الحديد تستعد لاستقبال دفعة عربات جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 08:27 مساءً - تسلمت الهيئة القومية للسكك الحديد دفعة جديدة من عربات القطارات الروسى والمجرى خلال الفترة المقبلة فى اطار صفقة شراء 1300 عربة قطار جديدة لتطوير السكك الحديدية ، وتم إخطار ميناء الإسكندرية للاستعداد لاستقبال الصفقة الجديدة.

من ناحية أخرى قامت الهيئة القومية للسكك الحديدية، بفحص الدفعة الجديدة من عربات القطارات الجديدية، ضمن صفقة العربات المجرى والتى تسلمتها الهيئة القومية للسكك الحديدية أمس، وذلك للتأكد من سلامتها.

من ناحية أخرى من المقرر تجربة العربات الجديدة مرة أخرى وهى فارغة من الركاب على الخطوط واخضاعها لعدد من التجارب قبل تشغيلها خلال الفترة القادمة

على صعيد آخر يقوم المصنع المجرى بتصنيع 667 عربة فاز بها المصنع المجرى، ضمن الصفقة الخاصة ب 1300 عربة في الوقت الذي يقوم مصنع تيفير الروسي بتصنيع الباقي من صفقة الـ1300 عربة ركاب متنوعة لصالح السكك الحديد المصرية.

كانت مصر قد استقبلت ١٧١ عربة ركاب ديناميكية التهوية من مصنع تيفير الروسي وذلك ضمن خطة التصنيع التي بدأت في روسيا أولا.

على جانب آخر تم التنسيق مع ميناء الإسكندرية، وذلك لتسهيل استقبال ونقل القطارات من على متن السفينة على شريط القطار داخل الميناء ومنها الى ورش السكك الحديدية بالاسكندرية تمهيدا لنقلها للقاهرة

واستقبل ميناء الإسكندرية خلال الفترة الماضية أكثر من دفعة من عربات السكك الحديد قادمة من الخارج فى إطار مخطط تطوير الهيئة ورفع كفاءتها.

من ناجية أخرى وافقت الهيئة القومية للسكك الحديدية على تخفيض أسعار تذاكر القطارات بداية من اليوم الأربعاء على كافة القطارات الروسى الجديدة، بعد تراجع أعداد الركاب بشكل كبير على كافة القطارات بمعدلات تزيد عن 50%.

وأصدرت الهيئة القرار رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بالتخفيض بعد موافقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على تخفيض مؤقت للقطارات وبشكل مؤقت من القاهرة إلى محافظات الوجه البحرى، والسماح لحاملى الاشتراكات باستخدام القطار بعد حجز مقعد من مكتب التذاكر ودفع فرق الدرجة.

وتستعد السكك الحديدية لاستقبال دفعة جدية من عربات القطارات الروسى ضمن صفقة الـ1300 عربة المتعاقد عليها مع الشركات الروسية لتوريدها لمصر والتى تأتى فى إطار خطط رفع كفاءة ومستوى السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى قامت السكك الحديدية بالتنسيق مع ميناء الإسكندرية لاستقبال وشحن الدفعة الجديدة من العربات الروسى لنقلها إلى ورش السكك الحديدية تمهيدا لتجربتها فارغة ودخولها الخدمة قريبا.