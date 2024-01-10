رودريجو وفينيسيوس يقودان هجوم الريال ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائى السوبر الإسبانلا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 08:28 مساءً - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الريال، التشكيل الرسمي ضد أتلتيكو مدريد، فى ديربي العاصمة الإسبانية، المقرر اقامته فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، ملعب "الأول بارك"، فى الرياض، بعاصمة المملكة العربية السعودية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجير، ناتشو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

تشكيل ريال مدريد

وتضم بطولة السوبر الإسباني خلال النسخة الحالية، 4 أندية وهي: برشلونة بطل الدوري الإسباني، ريال مدريد بطل كأس الملك، أتلتيكو مدريد، وصيف الليجا وأوساسونا، وصيف الكأس.

وكانت أخر مواجهة جمعت الفريقين خلال شهر سبتمبر الماضي، وحقق الروخي بلانكوس الفوز بنتيجة 3 - 1، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني فى الموسم الحالي.

ويشهد الموسم الحالي عديد المواجهات بين الفريقين، بعد أن أوقعتهم قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، وجها لوجه، فى 18 من شهر يناير الجاري، بالإضافة إلي مباراة الدور الثاني فى الليجا، يوم 4 فبراير المقبل.

ويواجه الفائز من مواجهة الريال مع أتلتيكو، مع المتأهل من لقاء أوساسونا مع برشلونة، فى المباراة النهائية مساء الأحد المقبل.

وستشهد بطولة كأس السوبر الإسباني، نشر المحادثات الصوتية بين غرفة الـVAR والحكم الرئيسي إبتداءاً من نصف نهائي كأس السوبر بين ريال مدريد و أتلتيكو مدريد.

ويمتلك برشلونة الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني، برصيد 14 لقبا، والذي كان أخرهم فى الموسم الماضي، على حساب غريمه التقليدي ريال، بنتيجة 3 - 1.