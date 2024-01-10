الأرصاد: درجات الحرارة المتوقعة بجميع الأنحاء حتى الأحد المقبل.. الصغرى تنخفض 6...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 09:31 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد 14 يناير 2024، حيث يسود انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجة مئوية ، ويسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

الخميس 11 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات

الجمعة 12 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات

السبت 13 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجات

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 11 درجة

الأحد 14 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجات

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 11 درجة