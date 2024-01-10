الكاف: 21 قناة تبث مباريات كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 10:30 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء، عن إبرام اتفاقيات بث عالمية واسعة النطاق مع حاملي حقوق البث التليفزيوني من أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا، كوت ديفوار 2023.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسة في كوت ديفوار يوم السبت 13 يناير 2024 بمباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو لحساب المجموعة الأولى.

وتشمل قائمة شركاء البث التليفزيوني العالمي كلا من سكاي (المملكة المتحدة)، بي بي سي (المملكة المتحدة)، لا ليجا + (إسبانيا)، سبور إيطاليا (إيطاليا)، سبور ديجيتال (ألمانيا وسويسرا)، سبور تي في (البرتغال)، فيا بلاي (بلدان شمال أوروبا)، باند تي في (البرازيل).

وأبرمت beIN Sport و CANAL + و New World TV وحوالي 45 مذيعًا مجانيًا على الهواء اتفاقيات شراكة مع "كاف"، وسيؤدي ذلك إلى بث نهائيات كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، في حوالي 180 دولة.

وتلقى "كاف" ما يقرب من 6000 طلب إعلامي للاعتماد في كأس أمم أفريقيا، كوت ديفوار 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 100٪ عن كأس أمم أفريقيا السابقة التي جرت في الكاميرون عام 2022.

وستؤدى الزيادة الكبيرة في الاستثمار المالي من قبل أصحاب حقوق البث التليفزيوني من أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي إلى زيادة عالمية كبيرة في نسبة مشاهدة كأس أمم أفريقيا، كوت ديفوار 2023.

وستزداد أيضا عائدات البث الإذاعي في "كاف" بشكل كبير، وسيساعد ذلك في تطوير ونمو كرة القدم في أفريقيا.

تشمل اتفاقيات البث التليفزيوني العالمية التي أبرمتها "كاف" ما يلي:

1. سكاي (المملكة المتحدة)

2. بي بي سي (المملكة المتحدة)

3. راديو بي بي سي (أفريقيا)

4. باند تي في (البرازيل)

5. الدوري الإسباني + (إسبانيا)

6. زيغو (هولندا)

7. فيابلاي (الشمال الأوروبي)

8. سبورت ديجيتال (ألمانيا وسويسرا)

9. سبورت كلوب (البوسنة والهرسك، كرواتيا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، سلوفينيا)

10. سبور إيطاليا (إيطاليا)

11. سبور تي في (البرتغال)

12. فانكود (الهند)

13. ساران (تركيا)

14. الرياضة 5 (الكيان الصهيوني)

15. A1 (بلغاريا)

16. ART MOTION (كوسوفو)

17. جوين بلس 24 (النمسا)

18. ميجوجو (أوكرانيا وبولندا وكازاخستان)

19. RFI (فرنسا)

20. إذاعة RMC (فرنسا)

21. سيلكنيت (جورجيا)