نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: الكشف على ١١٨٦ مواطنا خلال قافلة علاجية شاملة بروضة أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمواطني الإسكان البديل بروضه أكتوبر وانطلاقا من خطة الدولة بإطلاق العديد من المبادرات الصحية وإتاحة العلاج بالمجان للمواطنين.

وذلك تحت إشراف هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، نظمت مديرية الشئون الصحية بالجيزة قافلة علاجية شاملة لأهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تم تنظيمها علي مدار العام لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حيث قدمت القافلة خدماتها واستفادت منها عدد ١١٨٦ مواطن ولقت إقبالًا كبيرًا من قبل أهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر وقد شملت تخصصات الرمد والأطفال والباطنة والنسا وتنظيم الأسرة والمسالك البولية والعظام والجلدية ومعامل وتحاليل والاكتشاف المبكر للضغط والسكر وأشعة تشخيصية وتم صرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تستدعي للمستشفيات أو للعلاج علي نفقة الدولة وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين وتقديم الرعاية اللازمة.

كما شهدت القافلة تنظيم حلقات نقاشية لرصد الاحتياجات الفعلية لهم والعمل علي تلبيتها وتقديم المشوار للسيدات والتثقيف الصحي لهم.

وتمت القافلة بمتابعة من الدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية والدكتورة أماني الصياد مسئول إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والدكتور حازم مصطفي مدير إدارة القوافل العلاجية.

قافلة طبية

قافلة طبية

قافلة طبية

قافلة طبية

قافلة طبية

قافلة طبية

قافلة طبية

قافلة طبية

قافلة طبية