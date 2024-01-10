القاهرة الإخبارية: متحدث الخارجية الأمريكية يرفض إعادة احتلال إسرائيل لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 11:28 مساءً - استضافت قناة القاهرة الإخبارية، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل ولبرج، للتعليق على زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على القاهرة الإخبارية: " لدينا أولوية بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا لتقليص أي مساحة من غزة، والولايات المتحدة تعتبر كل شبر في القطاع أرضا فلسطينية".

وأضاف: " نرفض تماما إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، ونرفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من القطاع".