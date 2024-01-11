نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: حملة مكبرة لإزالة بناء مخالف بحي الدقي.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثف حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، حملاته لرصد ومواجهة مخالفات البناء والقضاء عليها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

حيث شن حي الدقي، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، حملة مكبرة لتنفيذ قرار إزالة أعمال مخالفة للرسومات الهندسية والنسبة البنائية، وذلك بضم مناور العقار رقم 19 شارع قمبيز من شارع مصدق، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتحقيق الردع العام.

كان قد أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح بأي تعدى على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.

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