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أحمد جودة - القاهرة - هلال شهر رجب.. موعد استطلاع الهلال وحكم صيام أول يوم وأفضل الأدعية المستحبة

دار الإفتاء تعلن استطلاع هلال "شهر رجب" لعام 1445 اليوم وموعد حلول الشهر الكريم فلكيًا وحكم صيام أول يوم ومتى تبدأ الأشهر الحرم.. ولماذا سميت بالحرم.

شهر رجب، الأشهر الحرم، موعد حلول شهر رجب، حكم صيام أول أيام شهر رجب، أعلنت دار الإفتاء المصرية عن استطلاع هلال شهر رجب المحرم لعام 2024 الموافق 1445 هجريا اليوم الخميس.

وينتظر الكثير من المسلمين بداية الشهر المحرم من أجل بدأ العد التنازلي على حلول شهر رمضان شهر الخير والبركات، حيث سيتبقي نحو 60 يوم فقط على حلول الشهر الكريم، حيث يبدأ الناس في هذه الفترة بالاستعدادات والأعمال الصالحة، تمهيدًا لقدوم شهر رمضان 1445.

موعد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1445

استطلاع هلال شهر رجب

شهر رجب، ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء بواسطة لجانها الشرعية المنتشرة في جمهورية مصر العربية هلال شهر رجب اليوم الخميس الموافق 11 يناير بعد صلاة المغرب وبعدها ستعلن عن موعد بداية أحد الأشهر الحرم الأربعة لعام 2024.

موعد بداية أول أيام شهر رجب 202



ووفقا لرؤية واستطلاع الهلال فإن من المفترض أن يكون أول أيام شهر رجب 2024 الجمعة الموافق 12 يناير الجاري في حال ثبوت رؤية الهلال اليوم الخميس، أو يوم السبت الموافق 13 يناير في حال تعذر رؤية الهلال اليوم الخميس الموافق 29 جمادى الآخرة، وهو ما أعلنت عنه الحسابات الفلكية بأن أول أيام شهر رجب سيكون مع بداية يوم السبت الموافق 13 من يناير 2024 الجاري، ويكون عدد أيامه فلكيًا 29 يوم، وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

ما هي الأشهر الحرم.. ولماذا سميت بالحرم

استطلاع شهر رجب

شهر رجب، ومن المعلوم بأن هناك أربعة أشهر حرم كان قد ذكرها القران الكريم وعظم ومن شأنها، وسميت هذه الأشهر بالحرم لأنها كان يتوقف فيها الحروب والقتال ويُحَرم فيها القتال بين القبائل العربية، وهذه الأشهر هي:-

شهر محرم. شهر رجب. شهر ذو القعدة. شهر ذو الحجة.

قال تعالى عن الأشهر الحرم في القرآن الكريم: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» (التوبة: 36).

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حكم وفضل الصيام في شهر رجب 2024



شهر رجب، ويعد الصيام من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، وحكم صيام شهر رجب قال العلماء أنَّ من صام رجب كله لم يُؤَثِّمْهُ أي لم يرتكب خطأ.

وهناك الكثير من الأحاديث التي تدل على فضل الصيام منها.

من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي».

وأيضًا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أفْطَرَ فَرِحَ، وإذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بصَوْمِهِ».

الأدعية المستحبة في شهر رجب

دعاء شهر رجب

شهر رجب، ومن أفضل الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب:-



«اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان»

«اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين»

«اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين».

«اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا».