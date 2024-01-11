نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محطة تحيا مصر بالإسكندرية تستقبل سفينة الحاويات العملاقة NEVADA CMA في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، استقبال محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية سفينة الحاويات العملاقة

CMA CGM NEVADA

وهي أكبر سفينة حاويات تم استقبالها بميناء الإسكندرية حتى الآن حيث يبلغ طولها 366 مترا وعرضها 48 مترا بغاطس يصل إلى 15 متر وحمولتها الكلية 150 ألف طن بما يعادل 12 ألف حاوية مكافئة وستتداول بالمحطة 1530 حاوية، علما بأن أكبر السفن التي دخلت المحطة قبل تلك السفينة كانت أطوالها تصل إلى 335 مترا وحمولتها الكلية 10 آلاف حاوية مكافئة وهو مما يجسد تطور أعمال التشغيل بالمحطة وقدرتها على استيعاب أحجام أكبر من السفن، بما يساهم في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل وجعل المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول نحو %35.

واتخذت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية فور تلقيها الإخطار بأنه من المخطط للسفينة العملاقة NEVADA الرسو بالميناء، الإجراءات الاستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة حيث تم دراسة تخطيط التراكي والتأكيد على أن ميناء الإسكندرية قادر على استقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة.

وتابع الوزير مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ورئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض قيام إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسير تراكي السفينة العملاقة NEVADA وتقديم وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الإرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الاحترافية والكفاءة واللذين قاموا باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورا بالممر الملاحي ووصولا إلى تراكيها ورباطها والمتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد حيث تم تراكي السفينة بسلاسة وفي وقت قياسي على الرغم من الظروف الجومائية المضطربة ومن المخطط لها أن تستكمل رحلتها بعد الانتهاء من عمليات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية إلى ميناء كوبر بسلوفينيا.

جدير بالذكر أن نتائج أعمال المحطة خلال الفترة السابقة شهدت منذ الافتتاح الرئاسي يونيو 2023 شهدت تطور معدلات الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات داخل المحطة، وقد تداولت المحطة أكثر من 250 ألف حاوية مكافئة واستقبلت ما يزيد على 230 سفينة.

كما يتم حاليا التجهيزات النهائية لمحطة شحن القطارات من رصيف 33 الملاصق إلى محطة تحيا مصر والذي ستقوم بإدارته وتشغيله محطة تحيا مصر لنقل الحاويات بالسكك الحديدية من ميناء الأسكندرية إلى الميناء الجاف ب 6 أكتوبر وتستهدف المحطة تشغيل أكثر من 3 قطارات أسبوعيا في الفترة الأولى من التشغيل إلى أن تصل إلى قطار أو اثنين يوميا.