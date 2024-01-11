وزير النقل يعلن استقبال محطة تحيا مصر بميناء الاسكندرية سفينة الحاويات العملاقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 10:29 صباحاً - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل استقبال محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية سفينة الحاويات العملاقة

CMA CGM NEVADA

وهي أكبر سفينة حاويات تم استقبالها بميناء الإسكندرية حتى الأن حيث يبلغ طولها (366) متر و عرضها ( 48) مترو غاطس يصل الى ( 15) متر وحمولتها الكلية 150 ألف طن بما يعادل (12) ألف حاوية مكافأة و ستتداول بالمحطه 1530 حاوية ، علما بأن أكبر السفن التي دخلت المحطة قبل تلك السفينة كانت أطوالها تصل الى ( 335 ) متر و حمولتها الكلية ( 10) ألاف حاوية مكافأه وهو مما يجسد تطور أعمال التشغيل بالمحطة و قدرتها على استيعاب أحجام أكبر من السفن، بما يساهم في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل وجعل المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي %35،

وحيث قامت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية فور تلقيها الإخطار بأنه من المخطط للسفينة العملاقة NEVADA الرسو بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة حيث تم دراسة تخطيط التراكي والتأكيد على أن ميناء الأسكندرية قادر على استقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة

وحيث تابع الوزير مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية ورئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض قيام إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسيير تراكي السفينة العملاقة NEVADA وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الإحترافية والكفاءة واللذين قاموا باتخاذ كافة الأجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورا بالممر الملاحي ووصولا إلى تراكيها ورباطها وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد حيث تم تراكي السفينة بسلاسة وفي وقت قياسي على الرغم من الظروف الجومائية المضطربة ومن المخطط لها أن تستكمل رحلتها بعد الإنتهاء من عمليات الشحن والتفريغ بميناء الأسكندرية إلى ميناء كوبر بسلوفينيا.

جدير بالذكر ان نتائج أعمال المحطة خلال الفترة السابقة شهدت منذ الإفتتاح الرئاسي يونيو 2023 تطور معدلات الشحن والتفريغ و حركه الشاحنات داخل المحطة و قد تداولت المحطة أكثر من 250 ألف حاوية مكافأه و استقبلت ما يزيد عن 230 سفينة.

كما انه يتم حاليا التجهيزات النهائية لمحطة شحن القطارات من رصيف 33 الملاصق الى محطة تحيا مصر و الذى سوف تقوم بإدارته و تشغيلة محطة تحيا مصر لنفل الحاويات بالسكك الحديدية من ميناء الأسكندرية الى الميناء الجاف ب 6 أكتوبر و تستهدف المحطة تشغيل أكثر من 3 قطارات أسبوعيا فالفترة الأولى من التشغيل الى ان تصل الى قطار أو أثنين يوميا .