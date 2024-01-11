وقفة تضامنية مع فلسطين فى كيب تاون قبيل جلسة محكمة العدل الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 10:29 صباحاً - قالت موفدة القاهرة الإخبارية الى لاهاي، إنه سيتم اليوم الاستماع إلى طلب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات طارئة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة..

أضافت أن جنوب أفريقيا استندت في دعواها أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال إلى بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن بريتوريا وجهت تهما للاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بالقتل المتعمد للفلسطينيين.

في غضون ذلك، نظم ناشطون في كيب تاون وقفة تضامنية مع الفلسطينيين في غزة قبيل جلسة محكمة العدل الدولية.