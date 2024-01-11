اليوم .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميناء العين السخنة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 11:26 صباحاً - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أعمال تطوير ميناء العين السخنة، وعددا من المشروعات الصناعية المهمة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كان مجلس الوزراء قد وافق أمس على على قيام وزارة المالية بالتوقيع على خطاب الضمان الخاص بالاتفاقية الإطارية للتمويل المُيسر الموقعة في 12 يونيو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية، من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري (صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية)، وذلك لتمويل مشروع تصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، مع شركتين متخصصتين في هذا المجال، وذلك لصالح وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق.