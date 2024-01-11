معبر رفح يستقبل اليوم الجرحى ودخول المساعدات لغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 11:26 صباحاً - فتح معبر رفح بين مصر والأراضى الفلسطينية اليوم الخميس أبوابه مجددا أمام حركة دخول الشاحنات واستقبال المصابين والجرحى ونقلهم للمستشفيات المتخصصة واستقبال العائدين من غزة من حملة الجنسيات الأجنبية.

وأوضحت حركة المعبر اليوم أنه جار إدخال 126 شاحنة تنقل مواد إغاثية ومستلزمات طبية واغذية، واستقبال 25 جريحا ومصابا يتم تباعا نقلهم للمستشفيات المخصصة لتلقيهم الرعاية الصحية بها، وعودة مجموعة من حملة الجنسيات الاجنبية القادمين من غزة وفى طريقهم لبلدانهم.

من جانبها أعلنت هيئة المعابر الفلسطينية انه خلال الساعات الماضية تم استقبال(69) شاحنات من معبر رفح، وهى (39) شاحنة مساعدات، (23) شاحنة قطاع خاص "تجار"، (4) شاحنات غاز، (3) شاحنة سولار، كما كان من بين المغادرين لقطاع غزة من الاشخاص 5 من الصليب احمر، ومن بين من وصلوا لقطاع غزة عن طريق معبر رفح 2 وفد الأمم المتحدة، 96 وفد اردنى، 4 الصليب احمر.