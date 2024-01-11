أجواء شديدة البرودة وصقيع على المزروعات وأمطار بعدة مناطق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 11:27 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الفرصة قائمة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث (30- 40) الي مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبري واقصي جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11.