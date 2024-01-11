نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة ينفي تسريب امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، تسريب امتحان اللغة العربية بالفصل الدراسي الأول اليوم الخميس لطلاب الصف الأول الثانوي العام.

حيث انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة اليوم الخميس الموافق 11 يناير 2024، ويؤدي الطلاب امتحانهم الأول في مادة اللغة العربية.

كان قد شدد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على الموجهين المقيمين بالمدارس عمل تقرير يومي مفصل بسير امتحانات الفصل الدراسي الأول ورفعه لمدير الإدارة، وذلك لتجنب حدوث أى مشاكل أثناء العملية الامتحانية.

كما نبه سلومة، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً للطلبة أو الملاحظين.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على مديري العموم بالمرور اليومي على اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات، وضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وأن تكون في انعقاد دائم، وذلك للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.