وزير الصحة يبحث مع رئيس مجلس إدارة "مجموعة أثينا الطبية" تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور فاسيلي أبوستولوبولس، رئيس مجلس إدارة "مجموعة أثينا الطبية"، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول تعزيز فرص التعاون والاستثمار في القطاع الصحي، بما يساهم فى النهوض بالمنظومة الصحية وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية سواء كانت من وحدات الرعاية الأولية أو المستشفيات الحكومية، فضلًا عن استخدام تقنيات التطبيب عن بعد وتعزيز وتنشيط السياحة العلاجية، لافتا إلى إمكانية عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال إقامة عيادات شاملة مزودة بخدمات المعامل والأشعة.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير دعا الوفد اليوناني لزيارة مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج للاطلاع على التطوير الكبير الذي طرأ على المستشفى بعد زيارتهم الأخيرة في العام الماضي، حيث أصبح المعهد مدينة طبية متكاملة يضم أكثر من ١٧٠٠ سرير، كما دعا الوفد لدراسة إمكانية إجراء الجراحات الدقيقة من خلال روبتات الذكاء الاصطناعي بالمعهد وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما وجه الوزير بضرورة وضع مستشفيات محافظة الإسكندرية ضمن خطة الزيارة ودراسة سبل تطوير المنشآت الصحية بالمحافظة.



ونوه "عبدالغفار" إلى إن الوفد سيقوم بزيارة عدد من مستشفيات القطاع الخاص للتعرف على الخدمات المقدمة به على أرض الواقع فضلا عن دراسة سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص فى هذا الشأن.

ومن جانبه، قال الدكتور فاسيلي أبوستولوبولس، رئيس مجلس إدارة "مجموعة أثينا الطبية"، إنه يرى إن التعاون مع وزارة الصحة والسكان سيكون مثمرا للغاية كما إنه لديه رؤية طموحة للتشارك من أجل تطوير المنظومة الصحية في مصر، مشيرًا إلى رغبته في إقامة عدة مشروعات مستدامة في إطار استراتيجية طويلة المدى ولا سيما فيما يتعلق بوحدات الرعاية الأولية.

كما اشاد بالإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة وإنه سيقوم بدراسة كيف يمكن تعظيم الاستفادة بتلك الإمكانيات، مشيرا إلى ضرورة التحرك بشكل أسرع في إطار الأولويات المطروحة لتحقيق التنمية المنشودة.



حضر الاجتماع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، ومن جانب مجموعة أثينا الطبية، حضر السيد جورجيوس زرديالس، المدير التنفيذي لمجموعة أثينا الطبية، والدكتور حازم الفار، مدير المشروعات الصحية بمجموعة الصافي.