السكة الحديد : تعديل تركيب قطارى 959 / 946 سياحى القاهرة /...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 12:31 مساءً - فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة تعلن الهيئة عن تعديل تركيب قطارى 959 / 946 سياحى القاهرة / الاسماعيلية والعكس .

حيث تقرر إعتباراً من يوم السبت الموافق 13 / 1 / 2024 تعديل تركيب قطار 959 القاهرة / الاسماعيلية ليتكون من 8 عربات ثالثة مكيفة ، و اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 / 1 / 2024 تعديل تركيب قطار 946 الاسماعيلية / القاهرة بنفس التركيب الوارد به قطار 959 وبنفس جداولهم الحالية .

والهيئة تسعي دائما للعمل علي راحة جمهور الركاب .