الصحة: مصر تستضيف فعاليات المؤتمر الدولي لطب نقل الدم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 12:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استضافة مصر لفعاليات المؤتمر الدولي لطب نقل الدم في الفتره من 11 إلى 13 يناير الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن استضافة مصر لأعمال المؤتمر الدولي لطب نقل الدم الصحة والسكان، خطوة هامه وفعاله في المساهمه لنشر أحدث الأبحاث في مجال طب نقل الدم و تطبيقاته من خلال نخبة من الخبراء من مختلف دول العالم في هذا المجال الهام و الذي يهدف بالأساس إلى تقديم أفضل خدمة للمرضي وتوفير دم آمن وفعال من خلال تبادل الخبرات والتجارب.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة نهاد محمد مسعد،مدير عام خدمات نقل الدم القومية، الى أن هذا المؤتمر فرصة جيدة لإحراز التقدم في مجال طب نقل الدم وتطبيقاته وإقامة حوار هادف، فضلاً عن تبادل الخبرات في ذات المجال، تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها بلدان العالم في عام 2015 والتى تطرح رؤية شاملة و أهداف متكاملة بشأن صحة ورفاهية الانسان.

كما أشار الدكتور مجدي الأكيابي، نائب رئيس جمعية خدمات نقل الدم المصرية ورئيس المؤتمر، الى انه بالتعاون مع الجمعية الدولية لنقل الدم تم تطوير عدة برامج في أبحاث نقل الدم وإدارة أمراض النزف المتكرر، ومناعة الأم والجنين، بالإضافة إلى إجراء دراسات استقصائية إقليمية حول الممارسات الإقليمية الحالية في مجال نقل الدم وعرض نتائجها خلال المؤتمر، بالإضافه إلى مناقشة التحديات التى تواجهة نقل الدم و الوصول إلى توصيات تساهم في تحسين ممارساتنا الإقليمية بشأن نقل الدم وتطبيقاته.

وأضاف الدكتور محمد محمود ابوجاد مسئول برامج توافر الدم ومأمونيته بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، أن توصيات اللجنة الإقليمية للطوارئ وتطبيقاتها فى مصر و دول إقليم شرق المتوسط، ركزت على ضرورة تعزيز النظام الصحي، لتوفير الدم ومشتقاته وإدماجه فى خطط الطوارئ القومية، وذلك لضمان توافر الدم ومأمونيته فى حالات الطوارئ والكوارث.