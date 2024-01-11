بلينكن يصل إلى القاهرة فى أخر محطاته الشرق أوسطية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 12:31 مساءً - وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إلى العاصمة المصرية القاهرة فى أخر محطاته الشرق أوسطية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن إلى الشرق الأوسط لبحث الأوضاع فى قطاع غزة، حيث وصل القاهرة اليوم، بعد أن كان فى البحرين بالأمس.

وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قد وصل إلى رام الله أمس الأربعاء، لإجراء مباحثات حول تطورات الأوضاع فى قطاع غزة والضفة الغربية، حيث استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الوزير الأمريكى لبحث الأوضاع بالمنطقة.