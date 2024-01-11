بلينكن يصل إلى القاهرة فى أخر محطاته الشرق أوسطية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 12:32 مساءً - وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إلى العاصمة المصرية القاهرة فى أخر مححطاته فى جولته الشرق أوسطية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

ويأتي وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن بجولة فى الشرق الأوسط لبحث الحرب على قطاع غزة، حيث جاء إلى مصر اليوم، بعد أن كان فى البحرين بالأمس.

مواصلة وزير الخارجية الأمركيى أنتونى بلينكن جولته فى المنطقة لبحث الحرب على غزة حيث يزور اليوم مصر بعدما حل أمس فى البحرين، وجدد بلينكن موقفه المؤيد لإقامة دولة فلسطينية مع إصلاح للسلة، لكن لا تفاصيل عملية أعلنت حتى الأن من طرف بلينكن.

وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قد وصل إلى رام الله أمس الأربعاء، لإجراء مباحثات حول تطورات الأوضاع فى قطاع غزة والضفة الغربية، حيث استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الوزير الأمريكى لبحث تطورات الوضع فى قطاع غزة والضفة.