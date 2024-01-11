نشاط للرياح واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط والأمواج ترتفع لـ3.5 متر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 12:32 مساءً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار نشاط الرياح، اليوم الخميس، على كافة أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، بحيث تكون سرعة الرياح (70:50 كم /س) وارتفاع الموج (3.5:2.5 متر).

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11.