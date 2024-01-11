نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسى: انتظام امتحانات النقل بمدارس القاهرة للفصل الدراسي الأول للعام 2023 /2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، إنتظام سير امتحانات الصف الأول الإعدادي حيث تفقد لجان مدرسة (الشهيد سعيد حمدى سعيد) التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

وادي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان اليوم فى الفترة الأولى مادة الدراسات الإجتماعية والفترة الثانية مادة الهندسة

وكان في إستقباله أمل الهوارى مدير عام إدارة مصر الجديدة

و سالى إبراهيم مديرة المدرسة.

كما تفقد لجنة الدمج داخل المدرسة وأشاد بالانضباط والالتزام

وأشاد مدير المديرية بانضباط العملية الامتحانية مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنتظمة للعملية الامتحانية وعدم السماح نهائيا بدخول أو أستخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواء الطالب أو الملاحظ.

ووجه على مديرى عموم الإدارات بالمرور اليومى على اللجان للإطمئنان على سير الامتحانات وذلك للوقوف على جميع المشكلات وحلها.

كما وجه مدير المديرية، على مراعاة الدقة التامة فى تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئبات حرصا على مصلحة أبناءنا الطلاب.



في سياق اخر، بدأت المدارس الثانوي، تستعد لعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، بعد اعلان المدارس أرقام جلوس الطلاب.

وقامت المدارس بتحديث منصة الامتحان على أجهزة التابلت، والتأكد من أن منصة المدرسة تعمل لعقد الامتحان الإلكترونى والذى يمثل 85% من أسئلة كل مادة.

انتهت الإدارات التعليمية من وضع أسئلة الامتحان وتم رفعها على المنصة الإلكترونية، كما تم طباعة أسئلة الامتحان الورقى والذى يتم للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت فى الصف الأول الثانوي العام، إضافة إلى الأسئلة المقالية للصف الثانى الثانوى والتى تمثل 15% وتعقد ورقيًا.