نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: تعديل تركيب قطارين بخط القاهرة الإسماعيلية من السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب قطاري (959 / 946 سياحي القاهرة / الإسماعيلية) والعكس اعتبارا من يوم السبت المقبل.

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكل قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

وتقرر اعتبارًا من يوم السبت 13 / 1 / 2024 تعديل تركيب قطار (959 القاهرة / الإسماعيلية) ليتكون من 8 عربات ثالثة مكيفة،.

كما تقرر اعتبارًا من يوم الأحد 14 / 1 / 2024 تعديل تركيب قطار (946 الإسماعيلية / القاهرة) بنفس التركيب الوارد به قطار 959 وبنفس جداولهم الحالية.