نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" توجه المديريات التعليمية بخطة لمعالجة التسرب التعليمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن تشكيل فرق معالجة التسرب من التعليم.

وجاء نص الخطاب الصادر كالتالي:" أنه في إطار خطة الوزارة نحو التصدي للتسرب التعليمي، ومواجهة أسبابه، ومعالجتها، يتعين على جميع مسئولي المديريات، والجهات المختصة بالوزارة، التنبيه مشددا علي الالتزام بما يلي:

1 - تشكيل فرق لمعالجة التسرب من التعليم بالإدارات والمديريات، تتكون من: (إخصائي اجتماعي- إخصائي نفسي - مسئول من شئون الطلبة – مسئول من المشاركة المجتمعية – مسئول من النظم والمعلومات).

2 - يكون عمل الفريق بالإدارات تحت إشراف وكيل الإدارة، وبالمديريات تحت إشراف وكيل المديرية.

3- التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بمخاطبة المدارس؛ لتفعيل النصوص (۱۹-۲۰-۲۱) من قانون التعليم رقم (١٣٩) لسنة ١٩٨١، بشأن التسرب من التعليم.

4 - يقوم فريق النظم والمعلومات بالتعاون مع شئون الطلبة، وموافاة الإخصائي الاجتماعي، والإخصائي النفسي بالمديريات بأعداد الطلاب المتسربين، والمعرضين للتسرب – ممن يسجل لهم غياب في فترات محددة ومتكررة – والطلاب المنقطعين.

5 - يتم تقسيم المدارس التي تعاني من التسرب من التعليم علي الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمديريات والإدارات التعليمية، بحيث يقوم كل إخصائي اجتماعي، وإخصائي نفسي بدراسة تلـك الحالات دراسة وافية، وإعداد تقرير مفصل عن كل حالة من حالات التسرب، يتضمن أسباب التسرب من التعليم في هذه المدارس، وبيان طرق العلاج.

6 - متابعة الطلاب الذين تمت عودتهم إلى المدرسة، واستمرار الملاحظة، وتقديم الدعم اللازم للطلاب.

وحرصا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات الواردة هذا الكتاب، اعتبارا من تاريخ صدوره، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم، درءا للمساءلة.