السكة الحديد : تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلى بعربات ثالثة مكيفة بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 02:30 مساءً - فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتنفيذاً لتوجيهات السيد المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة تعلن الهيئة عن تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلى بعربات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسيوط والعكس.

حيث تقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 / 1 / 2024 تشغيل قطار 3502 القاهرة / أسيوط بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة يقوم من محطة القاهرة الساعة 01:30 صباحاً ويصل محطة أسيوط الساعة 07:25 صباحاً ، وتشغيل قطار 3503 أسيوط / القاهرة يقوم من محطة أسيوط الساعة 12:15 ظهراً ويصل محطة القاهرة الساعة 07:00 مساءاً بنفس التركيب الوارد به قطار 3502 لمحطة أسيوط طبقاً للجداول المرفقة .

والهيئة لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .