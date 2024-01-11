كاف يتغنى بنجوم مصر قبل أمم أفريقيا: "ملوك اللعبة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 02:31 مساءً - تغنى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف في نجوم منتخب مصر قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بعد غدا السبت حتي 11 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا من القارة السمراء.

ونشر حساب الكاف صورة لنجوم منتخب مصر الرباعي محمد صلاح ومحمد النني نجما ليفربول وأرسنال الإنجليزيين وعمر مرموش، والحارس محمد الشناوى، ملوك اللعبة، احتفالات الفراعنة كثيرة والهدف واحد.

كما نشر الحساب الرسمى للاتحاد الأفريقى عبر حسابه، جلسة تصوير منتخب مصر استعدادا للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية، التى تنطلق السبت فى كوت ديفوار.

ويواصل منتخب مصر لليوم الثانى فى كوت ديفوار، استعدادا لمواجهة موزمبيق الأحد المقبل فى الجولة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية التى تنطلق السبت بمشاركة 24 منتخبا.

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

ويقع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وغادرت بعثة المنتخب التي تضم 27 لاعبا القاهرة عصر الثلاثاء، ووصلت إلى كوت ديفوار مساء نفس اليوم، وبدأ المنتخب تدريباته أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يخوض اليوم ثان تدريباته الكاملة استعدادا لموزمبيق.