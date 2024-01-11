نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لليوم الرابع.. "المهندسين" تواصل تلقي طلبات المرشحين لانتخابات التجديد النصفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - .. و353 مرشحًا خلال الأيام الثلاثة الماضية

يتواصل بمقر النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، لليوم الرابع.

ويستمر تلقي طلبات وأوراق المرشحين من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساء طوال أيام الأسبوع، وحتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024

وكيل نقابة المهندسين: نلتزم بحكم القضاء بشأن شروط الترشح.

وأكد الدكتورالمهندس أحمد البدوي سيد – وكيل النقابة ووكيل اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين التزام اللجنة بحكم القضاء الإداري فيما يتعلق بشَرطي الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات، وقال: "حكم القضاء هو عنوان الحقيقة، وأحكام القضاء الإداري خاصة تحوز الحجية أمام الكافة، وتتمتع بالقوة التنفيذية، لأنها في النهاية تتعلق بإقرار الحق وتحقيق المصلحة العامة، وهو ما تحرص عليه اللجنة العليا للانتخابات، والتي تؤكد التزامها التام بما جاء في حكم المحكمة".

وأضاف: الهدف الأساسي للجنة الانتخابات هو إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة جموع المهندسين، وتليق بالمهندسين بناة الوطن، وبنقابة المهندسين أحد أعرق النقابات".

وأشاد وكيل لجنة الانتخابات بالتزام المهندسين باستيفاء كل شروط الترشح، وقال: كل من يتقدم للترشح في النقابة على درجة كبيرة من الوعي والحرص على المشاركة في خدمة جموع المهندسين، فجوهر التنافس في انتخابات المهندسين هو التنافس على خدمة المهندسين من خلال العمل النقابي."

يذكر أنه خلال نهاية اليوم الثالث، بلغ إجمالي أعداد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية عدد ( 353 ) مرشحًا، إذ تقدم 140مرشحًا للمنافسة على (43) مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و213 مرشحًا للمنافسة على (175) مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.

والمعروف أن انتخابات التجديد النصفي تجري على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

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