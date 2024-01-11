رئيس الوزراء يتفقد مصنع ”حياة إيجيبت” للمنتجات الصحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 03:31 مساءً - في ختام جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع حياة ايجيبت للمنتجات الصحية، ضمن نطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية.

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقد خلالها مخزن المنتجات الأولية، ومنطقة الصوامع، وخط الانتاج الرئيسي، وغرفة التحكم، وخط التعبئة، والمخازن النهائية، وشاهد عينات من المنتجات.

وخلال الجولة استمع رئيس الوزراء الى شرح حول تطورات المشروع بالمرحلة الثانية منه، حيث أوضح السيد/ محمد أبو زهرة، مدير الصيانة الميكانيكية بالمصنع، أن التوسعات الجديدة بمصنع الأقمشة غير المنسوجة تبلغ مساحتها ١١.١٨٠م٢، بتكلفة استثمارية نحو ١٠٥ ملايين دولار أمريكي، ويقوم المشروع بتصدير ٩٠٪؜ من المنتجات بعائد سنوي ٥٥ مليون دولار، ويوفر المشروع الجديد ١٤٥ فرصة عمل مباشرة، ليصل إجمالي العاملين بالمجمع الصناعي بقطاع السخنة لنحو ١٠٨١ عاملا، بالاضافة الى ٦٥٠٠ فرصة عمل غير مباشرة، وبدأ المشروع التشغيل الفعلي في مايو ٢٠٢٣، وتصل الطاقة الانتاجية له لنحو ٣٣.٢٩٥ طن.

من جانبه أشار السيد/ محمد سلامة، مدير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والنظم الصناعية بالمصنع، إلى أن المشروع ينتج منتجات صحية تتضمن أقمشة غير منسوجة لصناعة الحفاظات والمستلزمات الخاصة بالمرأة، وكذا الكمامات، حيث يختص بانتاج المنتجات غير المنسوجة ومناديل السحب، والمناديل الورقية، وأقنعة الوجه، وكذلك منتجات التغليف.

وأضاف أن تواجد المصنع في منطقة السخنة الصناعية يعدٌ أحد أهم عوامل دعم وانتشار منتجات الشركة نظراً للموقع الاستراتيجي المميز الذي تتمتع به المنطقة الاقتصادية، والذي يُمكن مستثمري المنطقة الاقتصادية من الوصول إلى مختلف الاسواق العالمية.

كما أكد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن شركة "حياة ايجيبت" تعدٌ أكبر منتجي المناديل الورقية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا وأفريقيا، ورابع أكبر شركة مصنعة لحفاظات الأطفال على مستوى العالم، وتهدف إلى توسيع نطاق تواجدها وتقديم منتجاتها للمستهلكين في اكثر من ١٠٠ دولة عبر خمس قارات.