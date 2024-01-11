رئيس الوزراء: مصانع المنطقة الاقتصادية تُعين شبابا مصريين برواتب لائقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 03:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه زار 6 مصانع مختلفة داخل المنطقة الصناعية لقناة السويس، مشيرا إلى إن هناك استثمارات أجنبية من الصين وتركيا ودول أوروبا، والأهم إنها استثمارات مشتركة مع مصر، ويعمل بهذه المصانع شباب مصري برواتب لائقة وخدمات على أعلى مستوى.

وتابع أن أصحاب المصانع في المنطقة الاقتصادية خلال جولته التفقدية أكدوا أن "الأزمة الاقتصادية الحالية كانت فرصة لتعميق المنتج المحلى وصناعة مستلزمات الإنتاج"، وأكد أن الصناعة هي المستقبل الحقيقى لمصر، قائلا: "الفترة المقبلة ستشهد زيارات لمشروعات عملاقة ترسم الأمل لمصرنا الحبيبة".

وأوضح إنه تفقد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا إنه زار ميناء العين السخنة وما يحدث به "معجزة هندسية حقيقية " لخدمة كافة أغراض النقل واللوجستيات، مشيرا إلى أن المحور اللوجيستى من ميناء الإسكندرية لميناء السخنة سيكون هدية مصر للعالم.

وتابع في تصريحات تليفزيونية على هامش زيارته للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ، ويتم بالتوازى مع تطوير الميناء التعاقد مع أكبر شركات شحن في العالم والحاويات لبدء عمليات التشغيل، موجها الشكر لوزارة النقل لتنفيذها هذا المشروع العملاق.