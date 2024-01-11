التموين: توقف العمل بمنظومة الخبز اليوم من 9 مساء ولمدة 8 ساعات للصيانة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 03:32 مساءً - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توقف العمل بمنظومة الخبز لمدة 8 ساعات بداية من اليوم الخميس من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 فجراً، وهى فترة عدم الصرف للمواطنين.

وستقوم شركات البطاقات الذكية بعمل صيانة دورية لرفع كفاءة الخوادم والحواسيب المستخدمة في منظومة الخبز البلدي المدعم، على أن يتم العودة إلى العمل بشكل طبيعي كالمعتاد في تمام الساعة الـ5 فجراً.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بحصة 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية وبسعر 5 قروش للرغيف، في حين أن التكلفة الفعلية للرغيف 1 جنيه تقريباً، حيث تتحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين باقي التكلفة، حتى يظل سعر الرغيف ثابتاً في إطار الحرص على تخفيف العبء على الأسر الأولى بالرعاية.