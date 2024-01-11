انضمام البرازيل وفنزويلا وكولومبيا لكل من شيلي وبوليفيا في تأييد دعوى جنوب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 04:32 مساءً - تأييدًا لتحرك دولي ضاغط من أجل وقف إطلاق النار ومحاسبة المسؤولين، أعلنت دول في أمريكا اللاتينية انضمامها لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إذ انضمت دول البرازيل وفنزويلا وكولومبيا إلى شيلي وبوليفيا في تأييد ودعم "الإجراء التاريخي الذي اتخذ" ضد الكيان الصهـ.يوني بتهم ارتكاب جرائم الإبا.دة الجماعية بحق الفلسـ.ـطينيين في قطاع غـ.زة.

إن التحركات القانونية الدولية التي تدعم حقوق الشعب الفلسـ.طيني وتدين المجا.زر الصهـ.يونية التي لا تنتهي، مهمة وإن جاءت متأخرة بعد نحو ١٠٠ يوم من عمليات إبا.دة متواصلة استخدم خلالها الاحتلال أسلحة محرمة دوليًا بهدف التصفية الجسدية والنفسية للفلسـ.طينيين.

ويناشد مرصد الأزهر دول العالم الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا لإحداث التأثير المرغوب فيه حيال حق مشروع يحاول الاحتـ.لال والداعمون له إجهاضه بكافة السبل العسكرية منها والسياسية، فحق الشعب الفلسـ.طيني في الأرض حقيقة تاريخية راسخة لا غبار عليها.