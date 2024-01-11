نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة يتفقد لجان الامتحانات بإدارتي شمال الجيزة والوراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 (الترم الأول) بلجان مدارس (الوراق الثانوية بنات، العميد محمد فوزي مدبولى الإبتدائية، وعبدالله بن رواحه الإعدادية بنات)، التابعة لإدارة الوراق التعليمية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة مجدي غنيمي.



كما تفقد سلومة مدرستي رفاعة الطهطاوي الابتدائية، وأحمد زويل الإعدادية بنات التابعتان لإدارة شمال الجيزة التعليمية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة سهير عبدالرحمن.

حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة العربية بنسبة حضور 98،7٪.

كما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط، بنسبة حضور97٪

والصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية، وبنسبة حضور 97٪ في الصفين.

وخلال متابعته شدد وكيل تعليم الجيزة، على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، وتوفير سبل الراحة التي تضمن انتظام العملية الامتحانية.



كما أكد سلومة على ضرورة التنبيه بشكل دائم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة حتى وإن كان مغلقا.

كما أكد على ضرورة الالتزام بنظافة وتعقيم دورات المياه والفصول قبل وبعد الامتحان.

كما تحاور مع الطلاب عن مستوى الامتحان، وتفقد الكنترولات داخل اللجان، وأكد على ضرورة تصحيح المادة ورصد الدرجات في نفس اليوم.

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