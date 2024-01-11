اليوم سلطنة بروناى تبدأ الاحتفالات بزفاف أميرها عبد المتين أشهر العازبين فى آسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 06:32 مساءً - بدأت اليوم الخميس سلطنة بروناى، احتفالات تستمر لمدة عشرة أيام، احتفالا بزفاف الأمير عبد المتين (32 عاما)، الذى كان حتى ذلك الوقت أحد أشهر العازبين فى آسيا.

وتحتفل السلطنة، وهى الدولة النفطية الصغيرة والغنية، وسط مراسم إسلامية لمناسبة زفاف الأمير وعروسه يانغ موليا أنيشا روزناه (29 عاما) حفيدة أحد مستشاري السلطان الخميس في مسجد السلطان عمر علي سيف الدين ذي القباب الذهبية في العاصمة بندر سري بيغاوان، وفقا لموقع العربية.

سلطنة بروناى تبدأ احتفالات لمدة 10 أيام

واستقل الأمير الشاب سيارة فارهة، ببزته التقليدية البيضاء المزينة بتطريزات على شكل الماس وعماماته التقليدية المنسجمة معها، إلى المسجد، وقد جلس على وسادة صفراء مرتفعة أمام الإمام الذى ترأس المراسم المخصصة للرجال فقط بحضور السلطان وأقاربه وضيوفه. ثم اقترب من والده وقبّل يده.

سلطان بروناى

والأمير الشاب، هو الابن العاشر للسلطان حسن بلقيه (77 عاما) أحد أقدم حكام العالم فى السلطة ويقود النظام الملكي منذ تنازل والده عن العرش في 1967.

وحكم السلطان الذى كان فى وقت أغنى رجل فى العالم، هذه الدولة التي كانت تحت الحماية البريطانية حتى 1984 وتطبق الشريعة الإسلامية منذ 2019.حفل زفاف ضخم الأحد المقبل

وستكون احتفالات الزفاف الملكي، بحفل فخم في القصر الضخم المكون من 1788 غرفة وموكب عبر المدينة الأحد المقبل، ومن المتوقع مشاركة أعضاء من العائلات المالكة الكبرى في العالم وعدد من القادة السياسيين.

وينتظر سكان البلاد التي تبلغ مساحتها 5700 كيلومتر مربع متابعة الموكب الأحد عندما يلقي الزوجان الملكيان التحية على متن عربة تجرها الخيول.

الأمير عبد المتين

البلد الصغير يمتلك ثروة هائلة

فخامة هذا الزفاف، تكشف عن صورة للثروة الهائلة لهذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 450 ألف نسمة، ومصدر ازدهاره بالكامل تقريبا هو احتياطياته النفطية الهائلة، التي يتم استغلالها منذ ثلاثينيات القرن العشرين.

ويعد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي السنوي الذي يبلغ 36 ألف دولار حسب صندوق النقد الدولي، من الأعلى في العالم، لكن بروناي تواجه تحديات خطيرة في تنويع اقتصادها مع استمرار تقلب أسعار النفط وتضاؤل احتياطياتها.واقع شبيه بالأمير هارى

وفى واقع شبيه بواقع الأمير البريطانى هارى، تبدو فرص اعتلاء عبد المتين يوما ما عرش السلطنة ضئيلة، إلا أن مظهره الشاب ومتابعته الضخمة على وسائل التواصل الاجتماعي جعلته أحد أشهر أعضاء العائلة الملكية.

وهو طيار مروحية في القوات الجوية لبلاده وتشبهه وسائل الإعلام في أغلب الأحيان بالأمير هاري، ثاني أبناء ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وتخرّج عبد المتين من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية المرموقة، وهو أيضاً لاعب بولو مشهور مثل بلاده في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا 2019.

وفي السنوات الأخيرة لعب دورا متزايدا في الدبلوماسية الدولية ورافق والده في جنازة الملكة إليزابيث الثانية وتتويج تشارلز الثالث والملكة كاميلا في مايو الماضي.