يا بلاش.. امتلك شقة بمقدم 25 ألفــ في أحسن حتة في مصر كلها ..الحق قدم في شقق الشباب 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - منذ إعلان وزارة الإسكان الاجتماعي عن طرحها لمجموعة من الشقق المتميزة لشباب مصر وذلك من أجل تخفيض العبئ عليهم ومساعدتهم فى تكوين أسرة صغيرة، أخذ جميع الشباب المقبلين على الزواج بالبحث عن أسعار الشقق وشروط الحجز للمبادرة فى حجز و امتلاك شقة العمر فى أحسن مكان فى مصر وبأسعار رمزية تناسب الجميع.
شقق سكن لكل المصريين
أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي منذ فترة قصيرة عن بدأ طرحها لمجموعة من الشقق السكنية فى أرقى الأماكن وبمساحات تتراوح من 70 إلى 90 متر، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية تحت عنوان سكن لكل المصريين، دعمًا للمصريين ولمحدودي الدخل، وأعلن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الدكتور وليد عباس إن تلك الشقق سوف يتم طرحها قريباً.
أسعار شقق الإسكان
تختلف أسعار شقق السكان من شقة لأخرى تبعًا لمجموعة من العوامل مثل المدينة، التشطيب، المساحة وتبدأ الأسعار من 350 إلى 450 ألف جنيه مصري.
شروط حجز شقق الإسكان
كما أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن مجموعة من الشروط التى يجب توافرها فى المتقدم للحصول على الشقة، تلك الشروط هي:-
- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 51 عام، وألا يقل عن 21 عام.
- من حق أصحاب المعاشات التقديم إلا أنه من الضروري إلا يزيد أعمارهم عن 75 عام.
- عدم استفادة المتقدم من أي شقق تم الإعلان عنها سابقآ من قبل الوزارة.
- عدم حصول المتقدم على قطعه أرض خاضعة لوزارة الإسكان ضمن الأراضي المعلن عنها سابقآ.
- لا يقل راتب المتقدم للحصول على الشقة عن 2700 جنيه ولا يزيد عن 7 آلاف جنيه.
- يتم التقديم على الوحدات داخل نفس المحافظة الخاضع لها المتقدم تبعا للرقم القومي
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