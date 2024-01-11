الخارجية الأمريكية: شكرا مصر على خروج المواطنين الأمريكيين عبر معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 07:30 مساءً - وجهت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث باسمها ماثيو ميللر، الشكر لمصر على تسهيل الخروج الآمن للمواطنين الأمريكيين من قطاع غزة.

ونشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" تغريدة قال فيها "نشكر مصر على دورها في تسهيل الخروج الآمن عبر الحدود للمواطنين الأمريكيين والأجانب الآخرين عبر معبر رفح".

الخارجية الأمريكية

وأضاف ميللر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن كان في القاهرة اليوم لمناقشة التزام الولايات المتحدة بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومعارضتها للتهجير القسرى للفلسطينيين، ودعمنا للسلام الإقليمي الدائم.

والتقى بلينكن اليوم الخميس، بالرئيس عبد الفتاح السيسى، في إطار جولته الإقليمية الرابعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فى السابع من أكتوبر الماضي.