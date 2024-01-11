نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الوطنية للصحافة”: الإثنين.. صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين إلى لمعاش خلال ديسمبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية، حتى يوم 31 ديسمبر 2023، وذلك يوم الإثنين القادم الموافق 15 يناير 2024، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه الاجراءات في إطار حرصها على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والزملاء المحالين للمعاش.